São Paulo recebe 10ª edição do Slow Kids no Parque Villa-Lobos

Parque Villa-Lobos recebe a 10ª edição do SlowKids, em São Paulo. Foto: Divulgação / SlowKids

Imagine um dia inteiro com seu filho no parque, mas sem dispositivos móveis como celular, tablets e laptops. Essa é a proposta da 10ª edição do Slow Kids, que acontecerá no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, neste domingo, 11.

O objetivo é desacelerar as crianças, e consequentemente os pais, do universo tecnológico tendo como base os conceitos de sustentabilidade, valorização do tempo e do brincar. Haverá integração com a natureza através de brincadeiras tradicionais, trocas de brinquedos, shows, teatro, literatura e alimentação saudável.

Também serão realizadas atividades como passeios pela mata, ioga animal, entre outras. Em edições anteriores, segundo os organizadores do evento, mais de 60 mil pessoas estiveram presentes. "Brincar no parque, jogar bola no quintal, desenhar nas paredes. Situações assim fazem parte da memória de infância de muita gente da época em que voltávamos para casa com a roupa suja de terra. Mas as coisas mudaram", avalia Tatiana Weberman, do Respire Cultura.

Para ela, parar com alguns hábitos é tarefa difícil: "Ao contrário do que alguns pais podem pensar, romper com o ciclo tecnológico não é uma tarefa fácil, porém possível. Pensando nisso, criamos o SlowKids, uma grande oportunidade para incentivar as brincadeiras ao ar livre", conclui. Confira a programação completa:

10ª edição do Slow Kids

Palco

11h30 - Ale Carmani

13h30 - Meia-Dúzia 3 e 4 com o show Tá Na Hora de Dormir

15h - Canta e Conta

16h - Banda Strombólica com o show Bichos do Mundo

Gramado

10h30 - Banda Ôncalo

13h - Maria Kubrusly - Ateliê da Primeira Infância

13h - Oficina de Bolha de Sabão Gigante com Ale Carmani 13h30 - Banda Ôncalo

14h - Vivência Musical para Bebês com Ale Carmani 15h30 - Maria Kubrusly - Ateliê da Primeira Infância

Serviço:

SlowKids @ Parque Villa Lobos

Data: 11 de novembro, domingo, das 10h às 17h

Local: Parque Villa Lobos - Área de Piquenique

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP

Contato: (11) 2683-6302