São Paulo é a cidade que mais consome novidades musicais no mundo, aponta estudo

Um estudo global do Spotify mostrou que a América Latina é a região que mais consome músicas novas. Foto: WashingtonPost/Gabby Jones

Um estudo do Spotify revelou que a América Latina é a região do planeta que mais descobre músicas novas. A pesquisa Fan Study foi realizada em janeiro de 2021 com usuários do mundo todo.

Ainda de acordo com o estudo, divulgado previamente ao Emais, São Paulo lidera o ranking de cidades que consumem mais novidades do mundo da música, com 700 milhões em número de streamings.

Santiago e Cidade do México aparecem em seguida, com mais de 600 milhões de streamings de novos conteúdos cada uma.

O Top 10 também inclui Los Angeles, Londres, Chicago, Paris, Sydney, Dallas e Istambul com números entre 400 e 300 milhões de streamings em novidades por cidade.

O Fan Study é feito pelo Spotify com o objetivo de entender o comportamento dos consumidores de música e auxiliar artistas com as melhores ações a serem realizadas na plataforma.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais