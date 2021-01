Salvador tem ‘chuva de dinheiro’ causada por hóspede de hotel

Hóspede de hotel em Salvador faz chover dinheiro Foto: Instagram/ @atan_uber

Moradores e turistas que passavam pelas proximidades do Monte Pascoal Praia Hotel, no bairro da Barra, em Salvador, no Estado da Bahia, foram surpreendidos por um evento inusitado no último sábado, 16: uma 'chuva de dinheiro'.

O influenciador e motorista de aplicativo, Atan Uber, estava passando pelo local no momento e compartilhou um vídeo das diversas notas de R$ 50 e R$ 100 que caíam do céu.

“Chuva de dinheiro na Barra. Eu não acreditei quando eu vi aquela quantidade de dinheiro todo caindo do céu, foi cena de filme. Se eu contasse, ninguém teria acreditado”, escreveu ele.

No domingo, 17, nos stories, o motorista deu mais detalhes da ocasião e revelou que a pessoa que fez isso o procurou nas redes sociais contando que jogou o dinheiro pela janela depois de ter uma briga com o namorado. “Não vou expor a pessoa, mas chegou até mim no meu direct contando isso e agora eu vou levar ele no aeroporto”, contou Atan.

Procurado pelo Estadão, o gerente do Monte Pascoal Praia Hotel, Flávio Soares, afirmou que o hóspede que fez isso ainda não foi identificado. Segundo Flávio, o ocorrido foi por volta das 21h e especula-se que foram jogados entre R$ 10 mil e R$ 14 mil.

O gerente ainda explicou que os funcionários do hotel chamaram a polícia para acabar com a aglomeração, de 30 a 40 pessoas, que se formou em frente ao estabelecimento, por cerca de dez minutos.

“A gente não sabe de qual apartamento foi, o que a gente sabe é que, [independente] da onde foi, já se arrependeu de ter jogado o dinheiro”, concluiu Flávio.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais