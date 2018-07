Saiba quem é o brasileiro que se emocionou ao encontrar o Mickey

Bruno sente a criança interior despertar ao encontrar o personagem Foto: Acervo Pessoal

Quem assistiu ao vídeo de um brasileiro chorando na Disney ao encontrar o Mickey provavelmente pensou que era a primeira vez dele nos parques e que ele estava realizando um sonho. Errado. Bruno Lemes, 38 anos, vai ao complexo sempre que pode - em média três vezes por ano - e sempre que encontra o personagem de animação mais famoso do mundo, fica emocionado.

"Eu conheci o Mickey, na verdade, na Disney de Paris, em 2008. Algum tempo depois, vim para Orlando e me encantei", relembra o cabeleireiro. Depois de seis anos ele voltou ao complexo nos Estados Unidos e foi sua primeira viagem sozinho, "foi um marco na minha vida". Então, ao encontrar o personagem, ele se emocionou. Desde então, todas as vezes que esteve na Disney, não conteve as lágrimas.

Questionado sobre o que representa para ele encontrar o Mickey, o cabeleireiro responde que mostra a criança que fica adormecida dentro dele. "Por vivenciar esse mundo diferente que a Disney cria. É um sentimento muito puro e indescritível", explica.

O vídeo foi gravado no último sábado, 25. Lemes está nos Estados Unidos com amigos e, para evitar constrangimentos, avisou a eles que provavelmente choraria quando encontrasse o Mickey. Eles prometeram gravar o momento para brincar com ele. "Eles ficaram tão emocionados que a gravação ficou péssima", disse. Ainda assim, eles postaram em um grupo no Facebook para pessoas que vão para Orlando e o vídeo viralizou.

Lemes afirma que ficou feliz com a repercussão. "Por causa do vídeo eu tenho recebido uma avalanche de mensagens de pessoas que se identificam", diz. Para além da internet, ele afirma que tem sido abordado por muitas pessoas no parque, e a maioria delas não é brasileira.

Assista ao vídeo de Bruno: