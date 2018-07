Sabre de luz gigante sobrevoa Sidney para promover ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

Um sabre de luz com 60 metros de altura sobrevoou o centro de Sidney, na Austrália, para promover o novo trailer de 'Star Wars: Os Últimos Jedi' Foto: Cena do filme 'Star Wars: O Despertar da Força'/Lucasfilm/Divulgação

Durante um evento realizado na Austrália para promover a estreia do novo trailer do Star Wars: Os Últimos Jedi, um sabre de luz gigante de 60 metros de altura feito com 10,8 mil LEDs sobrevoou o centro de Sidney e chamou a atenção dos moradores da cidade.

O sabre de luz foi uma réplica do utilizado pelo personagem Kylo Ren e foi uma forma de a Disney agradecer a participação dos fãs no evento. No Twitter, vários usuários que não sabiam o que estava acontecendo postaram fotos e vídeos do sabre gigante sobrevoando marcos históricos da cidade como a Ópera de Sidney e a Harbour Bridge.

Veja abaixo algumas das reações ao evento:

"Um gigantesco sabre de luz do Kylo Ren com 60 metros está sobrevoando a baia de Sidney hoje".

"O sabre de luz de Kyle Ren está no céu na baia de Sidney". There's lightsaber waiting in the sky. pic.twitter.com/cdKalPEvq8 — SHOCKtor Jack (@dctrjack) 10 de outubro de 2017

"Tem um sabre de luz no céu".

"O sabre de luz de Kylo Ren está sobrevoando o céu de Sidney neste momento".