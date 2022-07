Sábado tem Estância Pet ArraiAU com quadrilha, barraca do 'lambeijo' e muito mais

Festa julina para pets e seus tutores ocorre no sábado na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Foto: Pet Estância ArraiAU

Não é de hoje que os animais de estimação deixaram de ser vistos como mascotes e passaram a ocupar um lugar de destaque nos lares brasileiros. Pensando nisso, no dia 23 de julho na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, ocorre a 9ª edição do Estância Pet ArraiAU, uma festa julina clássica onde as grandes estrelas serão os amados e queridos pets.

Todos, sem exceção, poderão se divertir com muita segurança em atividades adaptadas, como a quadrilha, em que os animais de estimação poderão ousar em fantasias típicas para dançar ao som da viola, triângulo, sanfona, zabumba e pandeiro.

Entre os destaques da edição deste ano estão também a barraca do "Lambeijo", a famigerada "cãodeia" e também o concurso de noiva e noivo, que avaliará nos animais o charme, a elegância e a melhor fantasia.“O importante é a união, a socialização, a comunhão de valores, amor e amizade. E, claro, junto com os pets”, explica Nathália Carlone, idealizadora do Estância Pet.

Festa julina para pets conta com concurso de noivo e noiva cãopira. Foto: Pet Estância ArraiAU

De acordo com a organização, a expectativa é de que mais de 1.500 animais de estimação e seus tutores participem da festa, que também dispõe de uma feira exclusiva com exposição e venda de produtos especialmente direcionados aos pets. Além das atividades organizadas, o evento também dispõe de ambulâncias e veterinários, serviço de banho, adestramento, praça de alimentação, banheiros e segurança.

Pet Estância ArraiAU chega a sua 9ª edição. Foto: Pet Estância ArraiAU

Serviço: Estância Pet ArraiAU 2022

Data: 23 de julho

Horário: 10h às 18h

Local: Estância Alto da Serra

Endereço: Estrada Névio Carlone, 03. Riacho Grande - São Bernardo do Campo

Ingressos: www.ticket360.com.br

Estacionamento gratuito