Russa viaja pelo país com um totem de papelão de Seth Rogen

Uma mulher russa está levando um totem de papelão do ator Seth Rogen em sua viagem por cidades do país do leste europeu Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

O ano de 2018 definitivamente é o ano dos totens de papelão: depois de fãs levarem versões de Michael B. Jordan e Danny DeVito para bailes de formatura, agora é a vez do ator norte-americano Seth Rogen descobrir que também tem uma versão sua em papel compensado por aí.

Rogen usou o Twitter para compartilhar a descoberta: a fotógrafa russa Lyubov Alazankina está viajando pelo país do leste europeu com um totem de papelão do ator e tirando fotos com ele em pontos turísticos. “Aparentemente uma mulher russa está levando um totem de papelão meu em uma viagem”, escreveu.

De acordo com os posts da fotógrafa no Instagram, Lyubov está passeando pelas cidades de São Petersburgo e Veliky Novgorod, no norte da Rússia, e aproveitou para colocar o recorte do ator nas fotos. “Seth, obrigado por ser você mesmo”, brincou a fotógrafa em um dos posts.

Veja abaixo as fotos.