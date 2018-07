Roupa de bebê com cerdas de esfregão pode ser comprada pela internet

Baby Mop, a roupinha que possibilita que o bebê limpe a casa enquanto engatinhe. Foto: Babymop via Amazon

Você já imaginou que seu bebê pode limpar o piso da casa enquanto engatinha? Pois foi exatamente essa a ideia que inspirou o Baby Mop, um macacão que tem cerdas de esfregão nas pernas e nos braços.

Leia também: Marca cria roupas de bebê com repelente de insetos

A roupa é azul com desenho de um leão na parte da frente e as cerdas são amarelas. Enquanto o bebê engatinha, as cerdas tiram o pó do piso.

A novidade pode ser comprada no site da Amazon por US$ 29,99 (cerca de R$ 98). Infelizmente, o vendedor não entrega no Brasil.