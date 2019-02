Rose McGowan defende ‘democracia’ durante desfile de moda em Londres

Rose McGowan durante o desfile, em Londres. Foto: Instagram / @hintmag

Rose McGowan, de 45 anos, chamou atenção no último domingo, 17, ao fazer uma manifestação política durante o desfile da estilista Vivienne Westwood, em Londres.

Rose vestiu um traje branco escrito "democracia" - em crítica ao Brexit -, dizendo, enquanto caminhava pela passarela, que o mundo "precisa de mais heróis".

Ela foi uma das primeiras mulheres a acusar publicamente o produtor de filmes Harvey Weinstein de abuso sexual em 2018.

O jornal holandês NU.nl registrou o momento. Assista:

Uma outra modelo colou um nariz comprido no rosto para criticar a desigualdade social do Reino Unido. "Taxar os pobres e dar aos ricos, essa é a mentira do nariz comprido", gritou.