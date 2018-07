‘Ronquidito’: mulher faz remix de ‘Despacito’ com roncos do marido

'Despacito' e 'Ronquidito': melodia de Luis Fonsi e Daddy Yankee ganhou nova roupagem com roncos e viralizou Foto: Reprodução de cena do clipe de 'Despacito' / YouTube | Reprodução de cena / YouTube

Com mais de 2,7 bilhões de visualizações no YouTube, Despacito se tornou um fenômeno mundial. Além disso, a música está rendendo uma série de paródias e mixagens.

O mais novo viral baseado na canção de Luis Fonsi e Daddy Yankee foi feito por uma mulher de Lima, no Peru, que filmou os roncos do marido, Raúl Amador, durante 4 anos. Ela contou com a ajuda dos sobrinhos para incorporar as gravações ao ritmo da música.

O resultado é o 'Ronquidito', que viralizou na internet e já mais de 180 mil visualizações no YouTube.

Assista: