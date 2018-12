Roger, o 'canguru musculoso', morre aos 12 anos na Austrália

Roger, o 'canguru musculoso' Foto: The Kangaroo Sanctuary / EFE

Centenas de australianos expressaram suas condolências nesta segunda-feira, 10, pela morte do canguru Roger, que ficou conhecido por causa de fotos que mostravam o musculoso corpo do marsupial que viralizaram na internet.

O animal, de 89 quilos e 1,82m de altura, morreu no domingo, 9, de causas naturais, aos 12 anos, no santuário de Alice Springs, no norte da Austrália, informaram seus cuidadores.

O homem que o resgatou quando ainda era um filhote, Chris Barns, disse que o Canguru morreu à sombra de seu arbusto favorito, onde gostava de se proteger do tórrido calor da região.

"Viveu uma boa e longa vida e foi amado por milhões em todo o mundo", afirmou Barns ao canal ABC.

Roger, o 'canguru musculoso' Foto: The Kangaroo Sanctuary / EFE

O Canguru não podia ser posto em liberdade por problemas em uma pata, ganhou reconhecimento em 2013, ao protagonizar um documentário, e, em 2015, tornaram-se virais fotos em que mostrava sua incrível força dobrando uma caixa de metal com grande facilidade.

Roger, cujas contas nas redes sociais somam 1,3 milhões de seguidores, foi enterrado no santuário.

"Descanse em paz, Roger, você deixou um legado e ensinou ao mundo a alegria dos cangurus", escreveu uma usuária do Twitter, enquanto outro lhe agradeceu por ter "despertado em muitas pessoas em todo o mundo sobre o quão bonitos e especiais são os cangurus."

VEJA TAMBÉM: Animais que ganharam empregos