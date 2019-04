Rodízio de coxinha traz opções doces e salgadas em São Paulo

Coxinhas (imagem ilustrativa). Foto: Epitácio Pessoa / Estadão

Se um dos seus sonhos era ir a um rodízio de coxinha em São Paulo, saiba que ele já pode se realizar. Com 14 sabores que vão muito além do frango com requeijão, o rodízio do salgadinho chama atenção no restaurante Santa Coxinha.

O rodízio custa R$ 49,90 por pessoa (crianças entre 8 e 12 anos pagam R$ 29,90) e é possível comer coxinhas sem limites. O valor também inclui refrigerante. O cardápio do rodízio muda todos os meses, entre mais de 50 opções da casa.

A paixão dos brasileiros por coxinhas é antiga. Já existe borda de pizza feita de coxinha, fondue de coxinha e até mesmo o buquê de coxinhas. Nem as datas especiais passam ilesas: no Natal, foi criada uma árvore de Natal de coxinhas. Na Copa do Mundo de 2018, uma brasileira criou uma coxinha no formato de 'Canarinho Pistola'.

Cardápio do rodízio de coxinha

No rodízio de coxinha deste mês, por exemplo, estão inclusos os seguintes sabores: frango, strogonofff de carne, salmão, calabresa com queijo, frango com catupiry, Peperone com cream cheese, abobrinha com queijo, cream cheese, brócolis com queijo, carne seca, 'kimaravilha', 'maravilha de queijo', 'glu glu' e mini coxa creme. Para a sobremesa, há a coxinha doce de brigadeiro.

Rodízio de Coxinha - como chegar ao Santa Coxinha

Endereço: Praça República Lituana, 73 - Vila Zelina, São Paulo.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h30. Não abre aos domingos.

Telefone / WhatsApp: (11) 95556-4249

Para mais informações, é possível acessar o site do restaurante.

