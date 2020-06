Rinoplastia: Saiba como é feita a cirurgia que remodela o nariz

Procurada principalmente por questões estéticas, rinoplastia também auxilia pacientes que precisam respirar melhor Foto: Pixabay

Considerada como uma cirurgia plástica de pequeno porte, a rinoplastia tem como objetivo principal remodelar o nariz. O médico irá fazer o procedimento na estrutura óssea e em parte da cartilagem.

Ao mesmo tempo, em alguns casos, a cirurgia é procurada por quem tem dificuldade de respirar. Também é indicada para pessoas que roncam ou que têm desvio de septo ou outra deformidade nasal. Atualmente, os cirurgiões plásticos podem tratar aspectos funcionais e estéticos no mesmo procedimento.

Nesta terça-feira, 2, a ex-BBB Flayslane compartilhou com os seguidores o resultado da rinoplastia que fez, sem curativos. “Só para lembrar que ele ainda está inchado, muito inchado, ainda está duro. Ele não está nem perto do que vai ficar. Vai ficando cada vez mais natural com o passar dos meses”, comentou a cantora no Instagram. Ela participou do Big Brother Brasil 20.

A médica Tatiana Moura, cirurgiã plástica e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explica: “A rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz que basicamente é feita em três etapas: tratamento do dorso (ossinho), da ponta e do septo. Quando necessário são tratadas as asas nasais”, afirma.

Os critérios para indicação da rinoplastia são a proporção e a simetria facial, verificando medidas da face, sempre entendendo e respeitando o desejo do paciente.

De acordo com a SBCP, existem softwares em 3D que utilizam a foto do próprio paciente para a visualização do nariz após a cirurgia plástica, Porém, esta é apenas uma vaga noção dos resultados.

Como é feita uma rinoplastia?

Como todo procedimento cirúrgico, a rinoplastia exige anestesia, que pode ser intravenosa ou anestesia geral. O médico decidirá qual é a melhor opção em cada caso. A remodelação da estrutura do nariz é feita através de incisão, que são fechadas após o nariz ser esculpido da forma planejada.

Após o procedimento, o paciente fica com uma espécie de gesso e tampão internos para dar sustentação ao nariz por, aproximadamente, uma semana.

Como é a recuperação da rinoplastia?

A recuperação da rinoplastia vai depender de cada paciente. Porém, estima-se que a cirurgia comece a cicatrizar por aproximadamente uma semana. “No pós-operatório, utilizamos um tampão (varia de médico para médico) por 48 horas e um gessinho no dorso para manter o osso que foi fraturado no local. Não costuma haver dor e o paciente precisa dormir com a cabeça elevada por 30 dias. Os pontos e gessinho são retirados com uma semana e é comum ficar com uma equimose palpebral (roxo nas pálpebras) nos primeiros 10 dias”, esclarece a cirurgiã Tatiana Moura, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

O inchaço, que pode aparecer e desaparecer e ser um pouco pior pela manhã, vai diminuindo aos poucos. Em 30 dias após a cirurgia, já é possível ver 95% do resultado final. Entre seis meses e um ano o resultado será completo.

Ao consultar o médico, é importante perguntar sobre as medicações que serão prescritas após a cirurgia, como fazer o repouso e a partir de quando poderá retomar as atividades do cotidiano, incluindo a rotina de exercícios físicos.

Quanto custa uma rinoplastia?

O custo de uma rinoplastia pode variar de acordo com os honorários do cirurgião e o tipo de procedimento realizado. Além disso, é preciso levar em conta os gastos relacionados ao hospital, os valores do anestesista, exames médicos pré-operatórios e os medicamentos prescritos para a recuperação.

É bom lembrar que os planos de saúde não cobrem a cirurgia estética, somente a rinoplastia com indicação voltada para disfunção respiratória.