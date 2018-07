Revista em quadrinhos que homenageia vítimas do massacre em Orlando é lançada

. Foto: reprodução / IDW / DC Comics

A DC Comics, em parceria com a IDW, lançou uma revista em quadrinhos chamada Love Is Love, como forma de homenagear as vítimas de um massacre contra a comunidade LGBT em Orlando, ocorrido em 2016.

Roteiristas, desenhistas e outros profissionais doaram suas contribuições para a obra, e o lucro será doado para ajudar sobreviventes e familiares de pessoas que perderam entes queridos na tragédia de Orlando.

Diversas histórias sobre amor e respeito estão presentes no livro, que pode ser comprado por cerca de 10 dólares no site da IDW.

Veja abaixo um vídeo sobre o assunto (em inglês):