Réveillon: conheça superstições e simpatias para o ano-novo

Sementes de romã são utilizadas em superstições para buscar prosperidade e fartura. Foto: Unsplash/@sahandbabali

Diversas superstições e simpatias para o ano-novo tomam conta das festas de réveillon das mais diversas pessoas pelo Brasil. Confira abaixo algumas das mais conhecidas e praticadas.

Romã

Algumas pessoas utilizam a romã, fruta cheia de sementes, para buscar prosperidade e fartura.

A quantidade varia, mas, geralmente, fala-se entre três e sete sementes. Elas devem ser colocadas entre os dentes durante a virada do ano, e depois secadas e guardadas na carteira ao longo do ano seguinte.

Uva

De forma semelhante ao que acontece com as sementes de romã, alguns optam por comer sete uvas no dia da virada, guardar suas sementes, secá-las e mantê-las dentro da carteira até a virada seguinte.

Lentilhas

Muitas pessoas costumam ingerir lentilhas como a primeira refeição do ano novo, logo após a meia-noite. A superstição teria origem no formato do alimento, que pode ser considerado parecido com moedas, o que traria riqueza.

Frango

Pelo fato de a galinha 'andar para trás' enquanto cisca, alguns grupos optam por evitar comer carne de frango antes do ano-novo, porque isso simbolizaria uma espécie de retrocesso para o ano que se inicia.

Roupa branca

O uso de roupas brancas nas festas de réveillon geralmente é utilizado por pessoas que pedem paz e positividade no ano seguinte.

Especula-se que a origem do uso tenha surgido em cidades praianas, em que praticantes de religiões de origem africana celebravam a virada do ano com roupas brancas. O costume passou, então, a ser replicado por mais pessoas, até chegar ao que é hoje.

Louro

Algumas pessoas também colocam uma folha de louro na carteira pouco antes da virada do ano, em busca de prosperidade. A ideia é que ela só seja retirada no ano seguinte, para ser substituída por outra. Em alguns casos, chega-se a escrever o número do ano na folha.

Canela

Em busca de prosperidade, algumas pessoas colocam um punhado de canela em pó nas mãos para soprar em direção à sua porta de entrada de casa.

Dinheiro no sapato

Buscando atrair riqueza para o ano seguinte, algumas pessoas optam por colocar notas de dinheiro dentro de seus calçados para passar o réveillon. Neste caso, o ideal é evitar chinelos ou sandálias e usar tênis ou sapatos que mantenham a nota no local.