Retrospectiva 2020: Relembre boas ações feitas em ano de pandemia

Por terem um contato muito próximo com pessoas com covid-19, alguns profissionais da área de saúde preferiram se isolar da família para não correr o risco de infectá-los com a doença. Mas como lidar com a saudade e seus efeitos? Dois médicos, Juan Lambert e Lucas Fragoso, encontraram um jeito criativo de rever a família e abraçar os filhos pequenos: se fantasiar como animais. Com todos os cuidados necessários, os dois conseguiram, assim, matar as saudades e também aliviar um pouco a mente em meio à pandemia.

Foto: Juan Lambert / Arquivo Pessoal I Lucas Fragoso / Arquivo Pessoal