Retrospectiva 2019: veja quais foram as notícias mais lidas no E+

Duas das notícias mais lidas em 2019 no 'E+' foi sobre Gugu Liberato, que morreu em 22 de novembro. Foto: Instagram/guguliberato

Todo fim de ano é a mesma coisa: temos a sensação de que muitos acontecimentos fizeram o ano ou acabar rápido ou demorar para encerrar. No noticiário do E+, personalidades e cenas inusitadas do cotidiano chamaram a atenção do leitor e, aqui, elencamos as doze notícias mais lidas no site ao longo do ano.

O levantamento foi feito com base no número de acessos às páginas do portal a cada mês. Duas delas são relacionadas a Gugu Liberato, que morreu no dia 22 de novembro após sofrer um acidente na casa onde morava em Orlando, nos Estados Unidos.

Personalidades como Maisa Silva, Felipe Neto, Fabio Porchat e Orlando Drummond estiveram entre os interesses do público. Cenas do cotidiano também divertiram os leitores. Você lembra do ratinho que organizava as ferramentas de um homem durante a noite? E da criatura que apareceu em um vídeo de câmera de segurança e se parecia com Dobby, da saga 'Harry Potter'?

As polêmicas no meio televisivo como o pedido de demissão do jornalista Dony De Nuccio e as críticas a Maju Coutinho feitas por Carla Vilhena foram destaque.

Confira na galeria abaixo as notícias do E+ mais lidas em 2019: