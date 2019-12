Retrospectiva 2019: as notícias que nos deram alegria no ano

Ella Markham, que possui Síndrome de Down, foi ridicularizada nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que comemora a vitória do seu time, o Tottenham. Harry Kane, um dos jogadores do time, gravou um vídeo convidando Ella se juntar ao mascote do time em um futuro jogo. 'Continue fazendo o que você faz, com muito amor', disse Kane. A família de Ella agradeceu pela atitude e disse que as palavras do jogador fizeram bem para a jovem.

Foto: Youtube / @UK