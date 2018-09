Retrato falado amador feito por testemunha ajuda polícia a identificar bandido

Um retrato falado caricato feito por uma testemunha ajudou a polícia norte-americana a identificar ladrão que roubou supermercado Foto: Facebook/LancCityPD

A polícia de Lancaster City, no interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos, identificou um suspeito de roubo por conta do retrato falado feito por uma testemunha do caso. Hung Phuoc Nguyen fingiu ser funcionário do supermercado na última terça-feira, 6, e roubou uma quantia de dinheiro de um dos caixas.

Uma testemunha viu o suspeito e desenhou um retrato falado. O problema foi que o retrato falado era bastante simples e, quando a polícia o publicou nas suas redes sociais, ele logo viralizou por parecer um desenho de criança.

“Apesar do desenho provido pela testemunha parecer amador e caricato, algumas das características desenhadas fez um dos investigadores lembrar de outro caso”, disse a polícia para a emissora CBS. “Após procurar no sistema a foto de Hung Phuoc Nguyen, ela foi apresentada à testemunha, que confirmou sua identidade”, continuaram.

Os investigadores ainda estão procurando Nguyen, que será indiciado pelo crime de roubo qualificado. Ele não foi encontrado no endereço registrado em sua ficha policial.