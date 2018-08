Restaurantes darão dias de folga para funcionários meditarem

Funcionários dos estabelecimentos terão quatro dias de folga. Foto: Unsplash / @jrcod

Um grupo de restaurantes de Londres, na Inglaterra, incluiu uma nova política para cuidar da saúde mental de seus funcionários. Todos terão um adicional de quatro dias de folga por ano para praticar o "mindfulness" (atenção plena, em português), prática meditativa que envolve uma maior atenção ao presente e aos processos mentais.

O principal objetivo do M Restaurant Group é incentivar melhores condições de trabalho na indústria, evitando cada vez mais os casos de depressão, ansiedade, fadiga e até o consumo exagerado de medicamentos.

Segundo o diretor de operações do grupo, Andrè Mannini, os funcionários poderão escolher como irão aproveitar os dias extras. Seja com um descanso após uma longa semana, ou com um dia dedicado à meditação, a ideia é que eles possam tirar um tempo para deixar o estresse de lado e reconectar com sua saúde mental.