Restaurante do Rio anuncia sobremesa com nome racista na iFood

Chefe de cozinha registrou o anúncio racista no aplicativo. Foto: Instagram / @chefcabotelho

A chefe de cozinha Camila Botelho denunciou, na última quarta-feira, um caso de racismo no restaurante How To Get Away With Food, de Resende, no Rio de Janeiro.

O estabelecimento anunciou um bolo no iFood chamado "Afrodescendente com problemas neuropsicológicos". Na descrição da sobremesa - originalmente conhecida como "nega maluca" -, o comércio afirma que o doce recebeu um nome "politicamente correto e anti-mimimi".

Segundo Camila, o iFood já excluiu a opção do menu, mas ela acredita que isso não basta para garantir respeito aos clientes. "A falta de respeito e empatia das pessoas está ultrapassando qualquer barreira de limites que existiu um dia", criticou.

Em nota, o iFood informou ao E+ que o dono do How To Get Away With Food não estava ciente da repercussão e concordou com o aplicativo em alterar a apresentação da sobremesa. No entanto, o proprietário não se desculpou ou assumiu o erro em nenhum momento.

A reportagem tentou contato com o restaurante para pedir um posicionamento, mas ainda não obteve um retorno.

Leia na íntegra a denúncia de Camila Botelho: