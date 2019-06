Restaurante de São Paulo quer provar que comida peruana combina com festa junina. Foto: Divulgação

A comida peruana tomou o gosto dos paulistanos, que conhecem bem o ceviche e a bebida típica daquele país, o pisco. Mas o que é inédito, ainda, é a mistura dos pratos andinos com ingredientes próprios das festas juninas.

Esta é a proposta do restaurante QCeviche!, que decidiu incluir ao cardápio, até o dia 30 de junho, sabores da cozinha do Peru e clássicos juninos brasileiros.

O chef Rolando Limo preparou um minicouvert, com pipoca e quentão de pisco. As duas sobremesas oferecidas serão sorvete de milho-roxo e arroz de leche com mazamorra morada. O arroz de leche, similar ao nosso arroz doce, é uma típica sobremesa peruana. A mazamorra morada é um doce feito à base de milho roxo, frutas secas, abacaxi, especiarias e farinha de batata-doce. Esse tipo de sobremesa é muito popular em barracas de rua em várias cidades do país.

Para quem não é fã de bebida alcoólica, o restaurante serve a chicha morada natural, que é um refresco feito a partir do milho roxo peruano.

Quentão de pisco e milho peruano. Foto: Divulgação

Serviço:

Festa junina com influência peruana

Quando: Até 30 de junho

Local QCeviche!

Endereços: Rua Tavares Cabral, 61, e na avenida Marquês de São Vicente, 1619.