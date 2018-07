Restaurante dá kits de câmera para fotos da comida ficarem bonitas nas redes sociais 

Representante do estabelecimento ressaltou a importância das redes sociais na escolha de onde as pessoas vão comer Foto: Instagram/ @dirtyboneslondon

Quem não adora postar fotos de suas refeições em suas redes sociais? Ao pensar nisso, o Dirty Bones, rede de restaurantes em Londres, teve uma ideia: emprestar kits fotográficos para que seus clientes façam cliques dos pratos.

Com uma luz de LED portátil, um carregador de celular, uma lente que aumenta o alcance da câmera e um pau de selfie, os clientes podem tirar fotos mais bonitas das comidas do restaurante para compartilhar.

"As pessoas amam postar o que elas estão comendo nas redes sociais, então, nós quisemos juntar algumas coisas que deixassem mais fácil tirar a foto perfeita, independente da luz ou da hora do dia", disse um representante do Dirty Bones ao Mashable.

O representante ainda acrescentou que, cada vez mais, os usuários do Instagram escolhem a rede social para decidir onde vão comer. Por isso, é importante que o restaurante se preocupe com as fotos que são tiradas dos pratos e das bebidas.

And can I hit it in the morning? Need everything on this table captured by @afoodiegirl immediately. Uma publicação compartilhada por Dirty Bones (@dirtyboneslondon) em Jul 1, 2017 às 1:40 PDT

