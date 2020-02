Restaurante abre mais cedo para atender menina com leucemia nos EUA

Adelaide com a família em restaurante que costumava ir antes de ser diagnosticada, no dia do seu aniversário, com o câncer. Foto: Facebook / Vanlam Nguyen

O restaurante J. Wilson's, em Beaumont, no Texas, abriu as portas para a pequena Adelaide Stanley, de três anos de idade, uma hora e quinze minutos antes do horário de funcionamento.

A garotinha sofre com leucemia linfoblástica aguda - diagnosticada no dia do seu aniversário, em 1º de julho de 2019 - e está com o sistema imunológico fraco, o que a impede de frequentar lugares lotados ou ser exposta a germes, uma vez que um simples resfriado seria motivo para interná-la.

Pelo Facebook, a mãe da garota, Vanlam Nguyen, conta que, certo dia, quando passou de carro com Adelaide em frente ao J. Wilson's, a criança emocionou os pais.

"Ela disse ao meu marido: 'Papai, podemos ir a esse restaurante?' Ele começou a chorar e falou: 'Quando você melhorar e não estiver mais doente, podemos ir'", recorda. Sensíveis com a vontade da filha, os pais procuraram Wilson, dono do restaurante, para saber se podiam abrir o comércio só para eles.

O homem não só atendeu ao desejo como fez uma "limpeza profunda" no local para garantir o bem-estar da menina e decorou a mesa com a cor favorita dela, rosa.

"Eles costumavam almoçar aqui o tempo todo antes de Adelaide ser diagnosticada com leucemia. A família está em confinamento praticamente desde julho", disse Wilson ao programa americano Good Morning America. "Ver o sorriso dela, apenas sabendo que poderíamos dar a ela um pouco do que é a vida normal, foi ótimo", completou.

A visita da pequena ao restaurante ocorreu no dia 26 de janeiro e a família registrou a felicidade de Adelaide nas redes sociais. Confira: