Resposta de menino de 7 anos em exercício de matemática gera discussão na internet

As respostas de um menino de sete anos em um exercício da escola causou grande discussão no Twitter nos últimos dias. O engenheiro espanhol Ignácio Bárcena publicou um exercício de seu filho que foi considerado errado pelo professor, mas pode ter dupla interpretação.

"Aqui vai um exercício de matemática do meu filho. Eu acho que quem não entendeu muito bem foi o professor", tuitou Bárcena. O enunciado diz: "Escreva em algarismos os seguintes números", e o menino entendeu que deveria escrever os números seguintes aos citados.

Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.@RaquelMartos pic.twitter.com/ilnYYKw0Zv — Ignacio Bárcena (@nachobbb) 17 de outubro de 2017

O raciocínio dele foi o seguinte: no número 10, ele escreveu 11. No 98, ele respondeu 99 e fez o mesmo até o fim do exercício. A correção negativa do professor gerou opiniões diversas no Twitter e a publicação, feita há dois dias, já tem mais de 4 mil respostas e 47 mil retuítes.

Nas respostas, alguns tomaram o lado do professor, dizendo que a questão era óbvia. Porém, muitos outros consideraram o menino 'um gênio' por ter pensado de forma diferente.

Es demasiado inteligente para un profesor demasiado simple. — nandogerman (@nandogerman) 18 de outubro de 2017 'É muito inteligente para um professor simples demais' Qué simple el razonamiento del niño. Y cómo los profes asumimos que tiene un solo sentido lo que pedimos. Cómo no se dio cuenta el profe? — Mariela Rey (@MarielaRey1967) 18 de outubro de 2017 'Que simples o raciocínio do menino. E como nós, professores, assumimos que o que pedimos só tem um sentido' Uma internauta decidiu perguntar à Real Academia Espanhola (RAE), órgão referência na língua espanhola. A RAE tomou o lado do professor, dizendo que o enunciado estava claro. #RAEconsultas Tal como está redactado el ejerc., la interpretación natural es que se escriban en cifra los núms. que se citan a continuación — RAE (@RAEinforma) 18 de outubro de 2017 'Tal como está escrito no exercício, a interpretação natural é que se escrevam em algarismos os números que são citados abaixo' Uma mãe, inclusive, publicou um exercício de sua filha, de seis anos, mostrando que ela teve o mesmo raciocínio. De mi hija, de 6 pic.twitter.com/NPcMevgCPO — i_cl (@cuchaunacosa) 17 de outubro de 2017

E você, o que acha da resposta do menino?

