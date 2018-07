Repórteres e apresentadores de jornais lideram lista das piores profissões do mundo

Evaristo Costa, apresentador do Jornal Hoje, brinca com sua rotina de trabalho em suas redes sociais Foto: twitter.com/evaristocosta

Repórter de jornal e apresentadores de noticiários são as piores profissões do mundo, segundo a edição de 2017 de um ranking feito anualmente pelo site CareerCast. A classificação é feita de acordo com o salário e sua projeção de crescimento, índice de estresse e competitividade no dia a dia da profissão.

A lista deste ano tem as mesmas profissões presentes na lista de 2016. Nesta edição, bombeiro e apresentador de jornal tiveram piora significativa e ocupam algumas das primeiras posições no ranking. Os DJs melhoraram e saíram da quarta para a sexta pior profissão.

Confira o ranking: