Repórter da Globo que ganhou declaração de amor ao vivo também recebeu buquê de coxinha

Erick Rianelli desejou feliz Dia dos Namorados para Pedro Figueiredo ao vivo na Globo e em casa ganhou buquê de coxinha Foto: Reprodução Twitter/ @erickrianelli

O repórter da Globo Érick Rianelli mostrou na noite desta sexta-feira, 12, no Twitter, o presente que deu no Dia dos Namorados do marido Pedro Figueiredo: um buquê de coxinha. O casal caiu assim definitivamente na graças das redes sociais e se tornou meta de relacionamento de muita de gente.

Mas o encanto dos internautas com esses dois começou na manhã de ontem quando Érick desejou feliz do Dia dos Namorados ao vivo. "Pessoal, tenho que mandar um recado. Pedro está vendo a gente, porque eu já falei aqui com ele aqui. Pedro Figueiredo, nosso colega, repórter, meu amor, meu marido, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados para a gente e para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo", disse o jornalista durante a edição ao vivo do Bom Dia RJ, da Globo.

Ele ainda continuou a mensagem para os telespectadores e para o marido: "Que todo mundo tenha um Dia dos Namorados maravilhoso. Eu vou comemorar o meu em casa rapidinho, porque amanhã eu tenho plantão cedo. Agora, Pedro, vê se faz o jantar aí me dá essa força aí. Vou preparar uma surpresa ótima para ele. Beijo, gente, feliz Dia dos Namorados".

Assista à declaração do repórter da Globo para o marido:

Essa é a minha mensagem de Dia dos Namorados pro @pedfig. E a sua pro seu amor? Qual é? ❤️ pic.twitter.com/nzTpjYa7C4 — Erick Rianelli (@ErickRianelli) June 12, 2020

Mais tarde, o público pode acompanhar o dia romântico do casal pelo Twitter. O também jornalista da emissora global Pedro Figueiredo contou: "o que o Érick não sabia é que eu já tinha encomendado um jantar pra gente".

Pedro também revelou o que era a surpresa que foi mencionada de manhã no jornal da Globo no Rio de Janeiro: um buquê de coxinha. "E eu sou tão sortudo de ter alguém que me conhece tão bem a ponto de saber o quanto eu ia amar esse buquê", disse.