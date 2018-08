Repórter mirim de Ribeirão Preto comemora rua asfaltada após denúncia

Mirella Archangelo gravou uma edição do 'Jornal Mirim' para mostrar a rua asfaltada de seu bairro, em Ribeirão Preto. Foto: Reprodução YouTube/Mirella Archangelo Jornal Mirim

Seis meses após denunciar as más condições de uma rua em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Mirella Archangelo, de 11 anos, comemora o recapeamento da via. A menina ficou conhecida no final do ano passado após usar um microfone de isopor para falar dos problemas vividos pelos moradores do bairro onde mora.

Na semana passada, ela publicou um vídeo em seu canal no YouTube, o Jornal Mirim, para mostrar a obra feita.

"Hoje eu estou aqui na Rua Egydio Pedreschi, na altura no número 507, mostrando que, finalmente, vieram arrumar a minha rua. Olha que beleza. Agora não vai voar mais pedras e não vai ter mais buracos", conta ela, visivelmente feliz.

Como sempre, ela entrevista os moradores da região, irmãos dela: Marjorie, Pablo e Peterson, que adora fotografar e usa uma filmadora de papelão para interpretar um cinegrafista.

"Nós somos a equipe do Jornal Mirim, estamos muito felizes com essa conquista e vamos continuar lutando por melhorias", diz Mirella ao terminar a reportagem.

A menina ficou conhecida como mini Glória Maria. Depois da repercussão dos vídeos, a jornalista da Globo visitou os irmãos, momento exibido em uma reportagem no Fantástico.