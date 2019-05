Reportagem do ‘E+’ sobre direitos dos idosos conquista prêmio de jornalismo

Muitos idosos não sabem sobre todos os direitos que possuem. Foto: Pixabay

A reportagem do E+ ganhou o Prêmio Instituto de Defesa Coletiva de Jornalismo, promovido pelo IDC, com a matéria ‘Conheça direitos dos idosos que você não imaginava que existiam‘, de autoria da jornalista Camila Tuchlinski. O Grupo Estado conquistou o primeiro lugar na categoria internet. Você pode conferir a publicação completa aqui.

Publicada no dia 11 de fevereiro de 2019, a matéria trouxe histórias de pessoas com mais de 60 anos e que desconhecem uma série de direitos, desde isenção de IPTU até pensão alimentícia paga pelos filhos.

“Quando completei 60 anos, um benefício que eu não conhecia é que, se o idoso nunca contribuiu com o INSS, ele tem direito a um salário mínimo por mês. Se ele for atrás, consegue receber esse salário”, ressaltou Vera Maria de Moraes, de 74 anos.

A matéria também falou sobre o problema do superendividamento de idosos, que são assediados por empresas que concedem crédito consignado desde o momento em que se aposentam. “Embora possuam uma grande experiência de vida, os idosos costumam apresentar algumas limitações por conta da saúde que tornam o corpo mais fraco e a mente funciona mais devagar. Essas fragilidades os tornam mais vulneráveis e infelizmente os bancos aproveitam desta situação para a concessão do crédito irresponsável, violando o Código de Defesa do Consumidor”, alertou a advogada Lillian Salgado, presidente do IDC.

O I Prêmio Instituto Defesa Coletiva de Jornalismo reconhece e premia jornalistas que produziram conteúdo sobre superendividamento de idosos. Na cerimônia de premiação, realizada nesta quarta-feira, 22, em Belo Horizonte, o Instituto Defesa Coletiva (IDC) exibiu o filme Covardia Capital, no Cine Santa Tereza. O curta-metragem narra a história de idosos que devido aos juros abusivos de instituições bancárias ficaram sem condições de arcar com itens básicos de sobrevivência (como remédios e alimentos).

Reportagem do ‘E+’ sobre direitos dos idosos conquista Prêmio Instituto de Defesa Coletiva de Jornalismo, na categoria internet. Foto: Divulgação/IDC

Assista ao vídeo: