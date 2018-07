Relembre homenagens que não saíram exatamente como o esperado

Conhecido por interpretar o papagaio Louro José no 'Mais Você', programa de Ana Maria Braga, Tom Veiga fez uma tatuagem homenageando sua mulher em 2016. O que ele não esperava era a reação dela: 'Odiei! Se eu soubesse que as fotos que você pediu hoje fossem para isso, tinha escolhido qualquer uma, não as que eu mais gostava. Não gostei!', retrucou ela no Instagram do marido; leia mais aqui



Foto: Instagram.com/Tom_Veiga