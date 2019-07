Reinos encantados e mitos da antiguidade chegam ao ‘Cine na Praça’ em agosto

Filmes como ‘Senhor dos Anéis’ e ‘Conan, o Bárbaro’ serão exibidos todas as quintas-feiras de agosto, gratuitamente, na Praça Victor Civita. Foto: Divulgação

A programação do projeto ‘Cine na Praça’ do mês de agosto leva o ciclo 'Terra Média' à Praça Victor Civita, com sessões gratuitas de filmes que remontam o imaginário de terras antigas e cheias de histórias protagonizadas por mitos heróicos. Com patrocínio de Uber, Pernambucanas e ZEG, as exibições ocorrerão entre 1º e 29 de agosto, sempre às quintas-feiras, a partir das 19h, e contarão com um ingrediente especial: cada exibição será precedida de um episódio clássico da série Caverna do Dragão, desenho animado que embalou muitas das manhãs da criançada nas décadas de 1980 e 1990.

Os filmes selecionados para o ciclo são O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel, O Hobbit - A Batalha dos Cinco Exércitos, Excalibur, Coração Valente e Conan, o Bárbaro.

No dia 1º, a turma de Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bobby contará com a ajuda do mestre dos Magos para combater o Vingador no episódio A Noite Sem Amanhã, em Caverna do Dragão. Na sequência, será exibido o filme O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel, de 2001, primeiro de três filmes baseados na série de livros escrita por J.R.R. Tolkien.

Na semana seguinte, o longa-metragem a ser exibido é O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos, de 2014, último da trilogia de mesmo nome que narra o conflito entre elfos, anões, homens, orcs e wargs para recuperar o tesouro que Smaug, o dragão, guardou durante eras.

A partir do dia 15, filmes das décadas de 1980 e 1990 tomam conta da programação. Começando por Excalibur, de 1981, que tem roteiro baseado na lenda inglesa do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. A exibição do dia 22 está reservada para o filme Coração Valente, estrelado por Mel Gibson.

O fechamento do ciclo 'Terra Média' terá início com mais um capítulo de Caverna do Dragão, com o episódio A Névoa da Escuridão, seguido pela exibição de Conan, o Bárbaro, de 1982, com Arnold Schwarzenegger.

Serviço:

Cine da Praça - Terra Média

Quando: Todas as quintas-feiras de agosto, às 19h

Endereço: Praça Victor Civita, que fica na rua Sumidouro, 580, Pinheiros

Ingresso: gratuito

Classificação: O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel - 12 anos

O Hobbit - A Batalha dos Cinco Exércitos - 14 anos

Excalibur - 12 anos

Coração Valente - 16 anos

Conan, o Bárbaro - 16 anos

Contato: (11) 5102-2050