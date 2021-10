Região japonesa quer evitar ataques de ursos em ritmo de rock

Com frases ao ritmo de rock & roll, uma região do norte do Japão tenta conscientizar seus habitantes para o perigo de um ataque de urso. Foto: JoeBreuer/ Pixabay

TÓQUIO, JAPÃO - "Você acha que os filhotes de urso são fofos? Afaste esse pensamento inocente!". Com frases ao ritmo de rock & roll, uma região do norte do Japão tenta conscientizar seus habitantes para o perigo de um ataque de urso.

O aumento de avistamentos destes animais na localidade rural de Iwate levou suas autoridades a encomendar a composição de uma música que será tocada em shopping centers e postos de gasolina em seu território até 31 de outubro.

"Perto do filhote está o pai e, de repente, ele vai te atacar. Ele ruge, ruge, ruge, ruge, ruge, ruge... De repente, ele vai te atacar", continua a letra, ao som de guitarras e bateria.

As autoridades acreditam que, com esta canção, composta por um casal de roqueiros que mora na região, os habitantes aprenderão como se manter a salvo, ao se depararem com este animal.

Seus autores incluem conselhos como "nunca se vire e comece a correr", ou "tentar se fingir de morto não funciona".

Em 2020, mais de 3.300 ursos foram vistos em Iwate, contra apenas 700 em 2017. Esses animais são comuns no Japão e costumam causar caçadas frenéticas, quando entram nos povoados, onde atacaram, ou já mataram moradores.