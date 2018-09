Redes sociais retiram função de GIF após imagem com teor racista

Snapchat e Instagram retiraram a função até que o problema seja resolvido Foto: Pixabay / @TeroVesalainen

As redes sociais Snapchat e Instagram removeram temporariamente a possibilidade de adicionar GIFs (imagens animadas) nas publicações de suas plataformas após usuários descobrirem um GIF com teor racista.

Uma internauta descobriu a imagem animada nessa sexta-feira, 9, ao digitar ‘crime’ na barra de pesquisa. O GIF em questão apresentava uma barra de contagem onde se lia “Número de mortes de negros” e um homem branco sugerindo que o número deveria aumentar.

As imagens animadas são disponibilizadas às duas redes sociais através do portal Giphy. A empresa enviou um comunicado ao E+ dizendo que removeu o GIF assim que soube de seu conteúdo. Além disso, afirmam que isso aconteceu por causa de um erro na moderação de conteúdo.

“Após investigação do incidente, descobrimos que o GIF foi disponibilizado devido a um erro em nossos filtros de moderação de conteúdo que afetou especificamente os GIFs. Nós consertamos o problema e passamos todo o nosso conteúdo pelos filtros novamente”.

A equipe ainda disse que irá checar cada GIF em seu portal individualmente. “Nós assumimos total responsabilidade pelo incidente e pedimos desculpas sinceras a qualquer um que tenha ficado ofendido”.

O Instagram disse ao E+ que “Não há espaço para esse tipo de conteúdo no Instagram. Suspendemos a nossa integração com o Giphy enquanto eles investigam esta questão”.

O E+ também entrou em contato com o Snapchat, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria.

Confira a nota na íntegra da Giphy:

"A user discovered an offensive GIF sticker in our library, and we immediately removed it per our content guidelines.

After investigation of the incident, this sticker was available due to a bug in our content moderation filters specifically affecting GIF stickers. We have fixed the bug and have re-moderated all of the GIF stickers in our library.

The GIPHY staff is also further reviewing every GIF sticker by hand and should be finished shortly.

We take full responsibility for these recent events and sincerely apologize to anyone who was offended."