Rede de fast-food promete comida grátis por um ano a usuário do Twitter

A rede de lanchonetes norte-americana Wendy's lançou um desafio a Carter Wilkerson, morador da cidade de Reno, em Nevada, nos Estados Unidos: caso ele consiga chegar a 18 milhões de retuítes em uma postagem, receberá um ano de 'nuggets' de frango grátis.

Tudo começou em uma despretenciosa postagem na qual Carter marcou o perfil oficial da lanchonete: "Ei, Wendy's, quantos retuítes por um ano de nuggets de frango grátis? "

No minuto seguinte, o perfil respondeu: "18 milhões". "Considere feito", respondeu o garoto.

Na sequência, ele publicou um 'print' da tela, e desde então a competição está valendo!

Passados cinco dias após o desafio ter sido lançado, Carter já soma mais de 2,3 milhões de retuítes na mensagem. O perfil do Wendy's chegou a comentar que não tem receio de que o garoto realmente consiga chegar à elevada quantidade de repostagens, e que ele já conseguiu mais do que esperavam.

Atualmente, a postagem que mais recebeu retuítes na história da rede social foi a foto postada por Ellen DeGeneres na noite de cerimônia do Oscar, em 2014, alcançando o número de 3,3 milhões.

E você, quer ajudar Carter a ganhar seus nuggets?

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3