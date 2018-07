Rede 'antissocial' propõe compartilhar momentos sem graça

A ideia é capturar o que quer que esteja na sua frente no momento do alerta. Foto: Página do site http://www.minutiae-app.org/

As fotos que você posta nas redes sociais são, muito provavelmente, escolhidas a dedo. Os melhores momentos, as festas mais divertidas, as selfies mais bonitas.

Em contraponto a toda essa produção, que por sinal pode ter consequências graves na nossa saúde mental, os artistas Daniel J. Wilson e Martin Adolfsson decidiram criar a rede 'antissocial' Minutiae.

Uma vez por dia, em um momento aleatório, todos os usuários do app recebem um alerta e devem compartilhar uma foto do que estão fazendo. Duas pessoas são conectadas e têm um minuto para fuçar as imagens da outra, ou rever as suas próprias. Quando o tempo acaba, é preciso esperar o próximo alerta para usar a rede novamente. Não há likes, ninguém pode seguir ninguém e os perfis são anônimos.

"Nossa tese não é de que as redes sociais são 'ruins', mas simplesmente de que elas fazem com que a gente olhe para o mundo e documente nossas experiências de uma forma particular", disse Wilson à Vice. "Com o uso do Facebook, do Instagram, do Snapchat, etc., nós estamos em um processo contínuo (muitas vezes de forma inconsciente) de refinar filtros que determinam como capturamos nossas vidas... O Minutiae tira essa pressão de ser performático, já que você não tem a opção de escolher o que documenta". Além disso, os criadores afirmam que o app diminui o tempo de uso das redes sociais, já que restringe a atividade a um minuto por dia.

O app fica ativo para cada usuário por um tempo limitado: 1440 dias. Essa é a quantidade de minutos em 24h, e cada pessoa recebe o alerta em um minuto diferente a cada dia. Ao fim, o usuário pode baixar todas as fotos que postou, e os 100 primeiros poderão comprar um livro com suas próprias imagens.

O aplicativo, cujo nome em inglês significa detalhes pequenos ou circunsitanciais, recebeu apoio financeiro do Conselho de Artes da Suíça - país dos criadores. No entanto, o custo para o usuário é alto: US$ 14,99 (aproximadamente R$ 48).