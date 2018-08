Rebanho de vacas ajuda polícia a capturar fugitiva; assista

Um rebanho de vacas perseguiu uma fugitiva da polícia e ajudou os oficiais a prenderem a suspeita Foto: Pixabay/Meditations

A polícia de cidade de Sanford, na Flórida, teve ajuda para capturar uma fugitiva da polícia na noite do domingo, 5. Ao sair do seu carro e tentar fugir dos policiais correndo, Jennifer Anne Kaufman caiu no meio de um rebanho de vacas, que não ficaram nem um pouco felizes de vê-la em seu território.

O vídeo mostra um helicóptero acompanhando Jennifer enquanto ela foge de uma abordagem policial. Os oficiais, então, começam a comentar sobre a movimentação dos bichos atrás dela. “Se você ver um grupo de vacas, elas estão literalmente correndo atrás dela”, diz um deles, que está no helicóptero, para os que estavam em terra.

Determinadas, as vacas acabam levando a suspeita para uma cerca, onde Jennifer acaba rendida e presa pelos policiais. Ela foi acusada de posse de drogas e resistência à ordem de prisão.

Veja abaixo o curioso vídeo.