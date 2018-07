Rato cai na cabeça de cliente em restaurante de luxo

Foto: Reprodução

Enquanto jantava em um restaurante de luxo em Londres, Inglaterra, a cliente sentiu algo bater em sua cabeça. Ao passar a mão para saber o que era, derrubou o pequeno rato em sua sopa. O ocorrido gerou um grande tumulto entre os presentes no estabelecimento.

Em entrevista ao The Sun, Paul Stubbs, que estava no restaurante, o Smiths of Smithfield, disse que era um filhote. "Com certeza ele caiu do teto. As pessoas ficaram apavoradas", relatou.

Para tentar compensar o incidente, o estabelecimento ofereceu um desconto de 450 libras a todos os presentes. Um porta-voz do local disse ao jornal Metro que já investigaram o caso e foi um incidente isolado. "Aqui nos orgulhamos muito da nossa higiene", disse. "Reforçamos que não existe risco nenhum para nossos clientes."