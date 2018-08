Rara lagosta albina é encontrada por pescador nos Estados Unidos

Pescador americano pegou rara lagosta albina. Foto: Facebook/mike.billings.50

Você já viu uma lagosta branca? Pois elas existem – mas são raríssimas – e uma delas foi encontrada em Connecticut, nos Estados Unidos, por um pescador.

Leia também: Lagosta se livra de virar jantar por ser considerada bonita demais

De acordo com o Press Herald, o pescador Mike Billings estava pescando em Stonington na última terça-feira, 28, quando pegou a lagosta albina. Depois de ver que ela era muito pequena, a jogou de volta no mar – não sem antes tirar fotos.

Segundo especialistas consultados pelo Canada Global News, as chances de encontrar uma lagosta albina é de 1 em 100 milhões. Em 2014, Billings já havia pegado uma lagosta rara, com uma garra azul. No ano passado, uma lagosta azul se livrou de ir para a panela por ser considerada muito bonita.