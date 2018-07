'Rapunzel russa' chama atenção nas redes sociais

. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=33-SWw-xeSU

A russa Aliia Nasyrova, 27, vem sendo chamada de "Rapunzel" nas redes sociais e no país onde vive atualmente, a Letônia. O motivo é simples: tal qual a personagem do clássico conto, que tinha os cabelos do tamanho da torre em que estava presa, ela também possui cabelos muito longos. Muito mesmo!

"Comecei a deixar meu cabelo crescer porque desde a infância eu gostava muito de cabelos longos. E sempre me atraí pelos cabelos longos das heroínas dos contos de fadas", contou em entrevista ao Daily Mail.

"Como meu cabelo é maior que a minha altura, às vezes eu piso nele quando estou em casa. E nunca saio de casa sem prender o cabelo", conclui, ressaltando que o peso de seu cabelo atualmente gira em torno de dois quilos.

Confira abaixo algumas fotos dos cabelos de Aliia.