Rapper Djonga lança novo disco ‘Histórias da Minha Área’

Imagem de Djonga no disco 'Ladrão' Foto: Assis176 e Bruna Serralha/176studio

O rapper Djonga lançou nesta sexta-feira, 13, seu novo disco Histórias da Minha Área. O disco, o quarto na carreira do músico mineiro, conta com participação dos rappers FBC, NGC Borges e Cristal, do funkeiro MC Dom Juan e da cantora Bia Nogueira.

Histórias da Minha Área chamou a atenção antes de seu lançamento nas redes sociais devido à sua capa. A arte mostra cinco jovens vestidos com camisas de times de futebol encarando os próprios cadáveres, vítimas de violência. A postagem teve mais de 400 mil likes no Instagram.

“Quando eu conto a história da minha área, acho que conto a história de todas as áreas do Brasil que se parecem com de onde eu vim”, disse o músico em seu perfil.

A data de lançamento, 13 de março, coincide com a data dos discos anteriores do artista, Heresia (2017), O Menino que Queria Ser Deus (2018) e Ladrão (2019).

Ouça Histórias da Minha Área: