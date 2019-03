Raposa é morta por galinhas ao invadir galinheiro durante a noite

Em efeito de manada, aves atacaram raposa que invadiu galinheiro. Foto: RitaE/Pixabay

Uma raposa que invadiu um galinheiro no cair da noite, na Franca, foi encontrada morto na manhã seguinte, vítima das bicadas das aves. O caso ocorreu na última semana.

Suspeita-se que o predador foi atacado porque ficou preso no espaço reservado às galinhas, localizado na escola agrícola Le Gros Chêne, no noroeste do país.

Alunos da instituição descobriram o cadáver quando faziam a ronda matinal para controle da aves.

"Ali, em um canto, encontramos a raposa morta", disse Pascal Daniel, chefe da granja da escola. "As galinhas são muito ágeis, houve um efeito de manada e elas o atacaram com seus bicos", acrescentou.

A raposa não pôde sair porque as portas do galinheiro se fecham automaticamente à noite e só abrem pelo lado de fora. O animal, de seis ou sete meses, se viu preso e foi vítima da vingança das galinhas, segundo falou Daniel.