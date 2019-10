Rapaz veste roupa de Homem-Aranha para fazer pedido de namoro; assista

Rapaz usou uma roupa do Homem-Aranha para fazer pedido de namoro. Foto: Twitter/@breandu

Pedir alguém em namoro ou casamento é sempre um momento bem especial. Para se diferenciar, um rapaz decidiu se vestir de Homem-Aranha para perguntar se sua 'Mary Jane' queria namorar com ele.

O internauta identificado como Breandu Miranha publicou um vídeo no Twitter, na noite deste sábado, 19, em que mostra a preparação e o pedido, que ocorreu em um restaurante no Rio de Janeiro. A publicação teve mais de 1,4 mil visualizações, quase 30 mil retuítes e mais de 115 mil curtidas.

Nos tuítes seguintes, ele disse que ficou muito nervoso e até se confundiu na hora de colocar o anel no dedo da jovem. Por fim, ele colocou a joia na mão errada. Além da aliança, ele também levou um buquê de girassóis.

"Ainda bem que vocês não me viram chorar por baixo da máscara", escreveu ele. Muitas pessoas elogiaram a atitude do rapaz, mas houve quem encontrasse algum 'defeito'.

"Se o nome dela não for Mary Jane, não fez sentido algum você ir vestido assim", comentou um internauta, que achou a iniciativa "forçada para ganhar likes e RT". Breandu respondeu: "E quem disse que precisa ter sentido, amigo?".

Abaixo, assista ao momento do pedido de namoro e veja algumas reações:

leve sua mina ao Paris 6 e peça ela em namoro vestido de homem aranha pic.twitter.com/AMaAHzC2zv — breandu miranha (@breandu) October 20, 2019

sera se a infeliz da mary genesis vai aceita me namora pic.twitter.com/Fw2AObYySx — breandu miranha (@breandu) October 20, 2019

tava sem teia — breandu miranha (@breandu) October 20, 2019

duvido q ela chorou mais q eu quando peguei a conta do restaurante — breandu miranha (@breandu) October 20, 2019

No Instagram, a mulher que foi pedida em namoro publicou fotos das alianças e das flores. "Sim. Essa é a resposta que eu lhe daria outras mil vezes diante da pergunta maravilhosa que me fez! Você se fez o homem mais importante na minha vida, o homem que me completa e que me faz a mulher mais feliz do mundo. Obrigada por me proporcionar o relacionamento mais preenchido de amor, carinho, compreensão, respeito e reciprocidade", escreveu ela na legenda.