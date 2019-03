Rapaz adota cadela em beira de estrada e animal vira ‘ciclista’

O ciclista Gabriel Pego e a cadelinha Yellow, a 'ciclista'. Foto: Instagram/@yellowciclista

O ciclista Gabriel Rodrigues Pego conheceu Yellow em agosto de 2017, quando encontrou a cadelinha abandonada na beira da estrada, próximo à represa de Guarapiranga, em São Paulo. Sensibilizado com a cena, decidiu adotá-la.

Muita gente se depara com essa cena, mas não sabe o que fazer ao encontrar um cachorro abandonado na rua. Saiba mais aqui.

Além de ganhar um lar, Yellow se tornou companheira de aventuras de Gabriel. Para todos os lados que circula em São Paulo, o ciclista carrega a cadelinha, que está quase sempre com óculos especiais, capacete e mochilinha.

Yellow pesa 10 quilos. Apesar disso, Gabriel faz longos passeios com a companheira nas costas pelas ruas da capital paulista e em parques como Ibirapuera e Villa-Lobos. A paixão do ciclista é tão grande que decidiu criar alguns perfis da cadela nas redes sociais, como Facebook e Instagram. E os textos são sempre ‘escritos’ por Yellow. Confira.

O ciclista Gabriel Rodrigues Pego também compartilhou um vídeo de Yellow enquanto passeavam juntos de bicicleta no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A cadelinha aparece de óculos escuros e com uma roupinha de Mulher Maravilha.

Assista ao vídeo: