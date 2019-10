Quer estudar e trabalhar na Alemanha? Saiba como

Goethe-Institut promove dia para esclarecer dúvidas de quem quer estudar e trabalhar na Alemanha. Foto: Gabriel Quintão

O Goethe-Institut realiza nesta sexta-feira, 4, a feira informativa Destino: Deutschland. O evento, das 16h às 21h, faz parte da iniciativa 'Jornadas Alemãs', uma semana de comemorações em virtude do Dia da Unificação Alemã e acontece na sede do instituto em São Paulo. A entrada é gratuita.

Quem tem interesse em se informar sobre oportunidades profissionais e acadêmicas na Alemanha, poderá visitar estandes de diversas instituições alemãs, como DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), do Colégio Humboldt, que oferece o seu programa de ensino Dual.

Os visitantes também poderão conferir as opções de diversas universidades como a Technische Universität München, a Freie Universität Berlin e o estande da Bundesagentur für Arbeit (Agência Alemã para o Trabalho).

Além dos estandes, está prevista uma programação de palestras de diversas instituições relacionadas a trabalho e estudo na Alemanha.

Durante o evento haverá sorteios de bolsas de alemão e viagens para a Alemanha. Foto: Danila Bustamante

Para quem quiser experimentar uma aula de alemão, serão ministradas a cada 30 minutos, a partir das 18h, aulas demonstrativas com o time de professores do Goethe-Institut São Paulo. Se houver interesse, será possível se matricular na hora em um dos cursos, com desconto de 20%.

Durante o evento, haverá sorteios de bolsas de alemão e viagens para a Alemanha. E, como não pode faltar, o público poderá experimentar comidas e bebidas típicas da Alemanha, como bretzel, currywurst, salsichas diversas e cervejas. O evento conta com o apoio da agência de turismo Senator.

Alunos e visitantes concorrem a uma viagem para a Alemanha e a bolsas de estudo no Goethe-Institut São Paulo.

Aulas experimentais de alemão serão ministradas para os visitantes. Foto: Gabriel Quintão

Programação:

16h30: Au Pair na Alemanha

17h: Colégio Humboldt: Formação Dual

18h: Consulado Geral da Alemanha em São Paulo

19h: Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha

19h30: DAAD - Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico

20h: DWIH - Centro Alemão de Ciência e Inovação

Serviço:

Feira informativa Destino: Deutschland

Quando: Sexta-feira, 4 de outubro, das 16h às 21h

Onde: Goethe-Institut São Paulo

Endereço: Rua Lisboa, 974, Pinheiros, São Paulo

Evento gratuito