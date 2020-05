Quarentena: artista plástica libera desenhos para colorir em seu site

Desenhos para colorir podem ser atividade para crianças passarem o tempo na quarentena Foto: Gaby Alves

A artista plástica Gaby Alves disponibilizou gratuitamente em seu site desenhos para colorir relacionados a danças, viagens, religião, brinquedos de criança e um sobre a pandemia do novo coronavírus, com a mensagem "vai ficar tudo bem".

Com 22 modelos diferentes e com vários detalhes para pintar, a desenhista afirma que as produções foram inspiradas em memórias, registros de sua vida e dos afetos que nutriu ao longo do tempo. Os desenhos podem ser encontrados aqui.

A artista vai lançar um livro de 45 desenhos para colorir chamado Gaby Alves para crianças. O lançamento está previsto para a segunda quinzena de julho na Livraria da Vila, na Vila Madalena, caso até lá as normas de distanciamento social sejam flexibilizadas.