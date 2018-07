Quanto você sabe sobre a representatividade da mulher nas eleições 2016?

639 mulheres foram eleitas prefeitas no primeiro turno (24 a menos que em 2012) e apenas uma delas comandará uma capital brasileira. Teresa Surita, do PMDB, foi reeleita em Boa Vista (RR) com 121.148 votos. O número equivale a 79,39% do total, bem mais que em 2012, quando se tornou prefeita no primeiro turno com 39,26% dos votos válidos. Teresa é ex-mulher do senador Romero Jucá e esta será sua quinta vez na chefia do executivo da cidade.

Foto: Reprodução/TSE