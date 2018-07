'Quanto mais Eike Batistas no Brasil, melhor' disse Luciano Huck

. Foto: Reprodução / Twitter

Você provavelmente já ouviu dizer que, se alguma coisa apareceu na internet, ficará gravada para sempre. E Luciano Huck aprendeu isso da pior maneira.

Internautas 'ressuscitaram' alguns posts de 2009 e 2010 do apresentador no Twitter. Em um deles, Huck escreveu: "Podem falar o que quiser, mas quantos + @eikebatista s no Brasil, melhor. Gosto da sua visão de mundo. Do orgulho de fazer direito. E de ajudar." Em outro, ele parabeniza Eike Batista, Eduardo Paes e Sergio Cabral.

Ficou feio para Huck, já que o empresário teve a prisão decretada pela Polícia Federal na Operação Eficiência, desdobramento da Calicute – versão local da Lava Jato no Rio. Eike é acusado de ter pago propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral - olha só, também citado por Huck. Cabral está preso desde novembro. Eduardo Paes também não está muito bem na Justiça, já que teve seus bens bloqueados em dezembro, após ser acusado de improbidade administrativa.

Veja alguns dos tuítes antigos de Huck:

Podem falar o que quiser, mas qtos + @eikebatista s no Brasil, melhor. Gosto da sua visão d mundo. Do orgulho de fazer direito. E de ajudar. — Luciano Huck (@LucianoHuck) August 31, 2010

Vale um parabens especial para Eike Batista, Eduardo Paes e Sergio Cabral. Só somando forças é possível construir um Rio mais justo. — Luciano Huck (@LucianoHuck) November 13, 2009