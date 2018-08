Quanto custa seu outfit? Governo do RS incentiva doação de roupas

Governo do RS se inspirou nos vídeos em que jovens mostram roupas caras. Foto: Facebook/GovernodoRS

Recentemente, vídeos circularam nas redes sociais com jovens mostrando suas roupas caras (muito caras) de marcas famosas, e o governo do Rio Grande do Sul se inspirou na ideia para incentivar a doação de roupas.

Em uma publicação no Facebook na última quarta-feira, 6, o órgão colocou a imagem de um menino vestindo calça jeans, casaco, cachecol e luvas.

Cada uma das peças tinha uma seta que indicava de onde elas vieram: "Doado pelo José", "De segunda mão do Ronaldo", "Tricô da dona Cláudia" e "Era do Gérson e ele doou". Segundo o governo, "chique mesmo é ostentar solidariedade".

"Que tal ajudar a montar um look do dia para alguém que precisa? Apostamos que tem muita coisa legal no seu guarda-roupa", completa o texto da publicação, que indica os pontos de coleta.

Confira: