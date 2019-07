Quadrinhos clássicos da ‘Turma da Mônica’ serão disponibilizados por serviço de streaming

Serviço de streaming disponibilizará quadrinhos da 'Turma da Mônica' desde a primeira edição. Foto: Divulgação/ MSP

Imagine ter acesso a edições clássicas dos quadrinhos da Turma da Mônica, semanalmente, em serviço de streaming? Essa é a promessa da Social Comic, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções (MSP).

Para celebrar os 60 anos da carreira de Maurício de Sousa, o projeto irá publicar duas edições das revistas lançadas originalmente pela editora Abril na década de 1970.

O Social Comics é um serviço de streaming de quadrinhos semelhante ao Netflix, com mais de cinco mil obras.

Os personagens mais famosos do Brasil foram criadas por Mauricio ainda em tirinhas de jornal no fim dos anos 1950 e só ganharam versões HQs duas décadas depois.

De lá para cá, a Mauricio de Sousa Produções se transforma e acompanha discussões da atualidade, como a presença das mulheres em esportes até então predominantemente ‘masculinos’, como o futebol. Recentemente, lançou uma edição para valorizar a Copa do Mundo Feminina.

Além disso, o estúdio começou a incluir em seu ‘elenco’ personagens que ampliam as discussões sobre inclusão, como histórias que explicam mais sobre deficiência e saúde mental, como Transtorno do Espectro Autista, doenças raras e com distrofia muscular de Duchenne.

Pensando em acessibilidade, a MSP lançou uma série de livros da Turma da Mônica em braille para escolas municipais.