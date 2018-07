Provamos o Cookie Shot, a nova febre do Instagram: cafezinho servido em copo de cookie

Depois que o café acaba, sobra uma calda de chocolate ao leite para aproveitar com o copinho. Foto: Luiza Pollo

Se você conhece alguém de Curitiba, provavelmente se deparou nas redes sociais com a foto de um copinho feito com massa de cookie e recheado com chocolate e café ou leite. Se não, apresentamos aqui a nova ‘febre’ dos perfis do Instagram na cidade: o Cookie Shot, da Cookie Stories.

O copinho de cookie é novidade no Brasil. A invenção é frequentemente atribuída ao chef patissier norte-americano Dominique Ansel, conhecido também por ter criado outra peculiaridade culinária: o ‘Cronut’ - um donut com massa de croissant. A versão brasileira do cookie shot sofreu algumas adaptações. Além de servir café - Ansel só serve leite - o copinho curitibano tem um formato mais aberto, não é um cilindro perfeito.

Compare:

Aqui, o copo tem o fundo grosso e bordas mais finas. Por dentro, é coberto com chocolate, que cria uma barreira para que o leite ou café quente demore mais para chegar ao biscoito. No entanto, já na hora de servir, as atendentes avisaram: o chocolate derrete “meio rápido”.

Experimentei a versão com café, e queria tomar aos poucos enquanto comia meu donut - já vamos voltar a ele -, mas não deu tempo. O espresso não vem fervendo, mas, mesmo assim, derrete o chocolate bem rápido e entra em contato com o cookie, que começa a se desfazer. Também é difícil comer o copo enquanto você toma o café ou o leite, porque às vezes você quebra um pedaço maior do que imaginava e precisa beber bem rápido para não pingar para fora.

Quando a bebida acaba, sobra um copinho de cookie macio - um pouco amanteigado demais - com uma cobertura gostosa de chocolate derretido. Fiquei pensando que valeria mais a pena pedir um cookie e um café, separados como de costume.

Experimentei também o cookie tradicional, com gotas de chocolate. Nele também sobrou um pouco de manteiga e faltou chocolate. Há opções de cookies com recheio cremoso, que não cheguei a provar, mas parecem ser mais generosos. Além disso, há outras especialidades da cozinha norte-americana, até comidas salgadas, como batatinhas fritas e o corn dog - aquela salsicha frita, coberta com farinha de milho. Entre os doces, ainda há o lava cookie, parecido com um petit gâteau feito com o biscoito e calda quente de chocolate por dentro; o brookie, brownie com cookie, entre outros. A água mineral à vontade é um ponto bastante positivo em meio a tantos doces e lanchinhos fritos.

No fim das contas, apesar de ter ido à loja com o objetivo de avaliar os biscoitos, não resisti à aparência perfeita do donut. E ele acabou sendo a melhor parte da ‘refeição’. Macio e quentinho por dentro, com uma crosta fininha e crocante de glacê. No Instagram o cookie shot faz sucesso, mas na verdade vale voltar à loja de cookies para buscar mais um donut.

Serviço: A Cookie Stories fica na Rua Moyses Marcondes, 429, no bairro Juvevê, em Curitiba. O cookie shot custa R$ 10 e o donut sem recheio, R$ 6 (preços de 13/05). Abre de segunda a sexta, das 11h30 às 19h, e aos sábados, das 11h30 às 18h.